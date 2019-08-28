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11:31, 28 августа 2019 260

Автосалон Форд Лидер объявил о ликвидации склада

Автосалон Форд Лидер объявил о ликвидации склада

Автосалон Форд Лидер объявил о ликвидации склада. Распродажа продлится последние три дня лета — с 29 по 31 августа.

В эти дни покупатели смогут получить «лучшую цену сезона» и гарантированные бонусы от Форд Лидер:

  • сделка одним днем;
  • всего 13 автомобилей в наличии;
  • Ford Credit;
  • максимальные выгоды и -10% по госпрограммам.

«Ford уходит с Российского рынка! Сейчас самое лучшее время задуматься о покупке нового автомобиля, ведь именно сейчас на все автомобили Ford действует уникальное предложение от Форд Лидер», — обратились представители автосалона к рязанцам.

В акции участвуют все модели Ford из наличия, их количество ограничено.

Забронировать автомобиль можно по телефону: +7 (4912) 503-403. Адрес Фодр Лидер: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».


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