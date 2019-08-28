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Автосалон Форд Лидер объявил о ликвидации склада. Распродажа продлится последние три дня лета — с 29 по 31 августа.
В эти дни покупатели смогут получить «лучшую цену сезона» и гарантированные бонусы от Форд Лидер:
«Ford уходит с Российского рынка! Сейчас самое лучшее время задуматься о покупке нового автомобиля, ведь именно сейчас на все автомобили Ford действует уникальное предложение от Форд Лидер», — обратились представители автосалона к рязанцам.
В акции участвуют все модели Ford из наличия, их количество ограничено.
Забронировать автомобиль можно по телефону: +7 (4912) 503-403. Адрес Фодр Лидер: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».
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