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14:26, 27 августа 2019 88
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Жители Брянска выберут скверы и парки для благоустройства

Жители Брянска выберут скверы и парки для благоустройства

Фото: Pixabay.com

Жители Брянска выберут скверы и парки для благоустройства. Горожане смогут проголосовать за общественные территории, которые приведут в порядок в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», поддержанной «Единой Россией», сообщил сайт регионального отделения партии.

В перечне — 12 объектов:

  • сквер «Пролетарский» (Бежицкий район);
  • Центральный пляж (Бежицкий район);
  • детский городок около ДК имени Медведева (Бежицкий район);
  • сквер Володарского, прилегающий к кинотеатру «Салют» (Володарский район);
  • привокзальная площадь станции Брянск-Орловский (Володарский район);
  • сквер Пушкина (Володарский район);
  • территория между домами №10 по улице Горбатова и №95 по улице Советской (Советский район);
  • сквер энергетиков (Советский район);
  • благоустройство территории Набережной от Славянской площади до дома №1 по улице Набережной (Советский район);
  • сквер завода «Литий» (Фокинский район);
  • сквер имени Игната Фокина (Фокинский район);
  • парк у озера в поселке Белые Берега.

Голосование проведут 8 сентбря на 22 участках. Дизайн-проекты общественных территорий можно посмотреть здесь.

В этом году в области планируют благоустроить 62 общественных пространства. На это из федерального бюджета выделили 373,19 миллиона рублей, из областного бюджета — 3,77 миллиона рублей, из бюджетов муниципальных образований — 3,81 миллиона рублей.


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