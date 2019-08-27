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Фото: Pixabay.com
Жители Брянска выберут скверы и парки для благоустройства. Горожане смогут проголосовать за общественные территории, которые приведут в порядок в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», поддержанной «Единой Россией»,
В перечне — 12 объектов:
Голосование проведут 8 сентбря на 22 участках. Дизайн-проекты общественных территорий можно посмотреть
В этом году в области планируют благоустроить 62 общественных пространства. На это из федерального бюджета выделили 373,19 миллиона рублей, из областного бюджета — 3,77 миллиона рублей, из бюджетов муниципальных образований — 3,81 миллиона рублей.
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