RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Житель Вязников из-за ревности до смерти забил любовницу. Об этом
Ночью 11 октября 2018 года мужчина поссорился с 40-летней сожительницей. Он избивал потрепевшую руками и ногами по голове и телу. Женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.
На мужчину 1975 года рождения завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьFacebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram
|
cледующая новость →В Рязанской области отменили особый противопожарный режим
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.