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Житель Новомосковская застрелил сестру. Об этом
Ночью 12 ноября 2018 года пьяный мужчина поссорился с сестрой в одном из домов на Проспекте Победы. Он зарядил обрез двумя патронами с дробью и выстрелил женщине в грудь и шею. Та умерла на месте.
Как оказалось, туляк хранил дома не только обрез ружья, но и револьвер, рамку и затвор пистолета «ТТ». Оружие изъяли.
42-летнего мужчину признали виновным по части 1 статьи 222 УК («Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов») и части 1 статьи 105 УК («Убийство») и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Фото с сайта тульского СУ СКР
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