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Фото: Pixabay.com
«Заминировавшего дом» пенсионера из Калуги оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом
В конце апреля 71-летний мужчина позвонил по телефону «112» и предупредил о якобы заложенном взрывном устройстве в доме №295 корпус 1 на улице Московской. Эта информация не подтвердилась.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 207 УК и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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