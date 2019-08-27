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Взрыв газа в Коростове произошел из-за самовольной установки плиты. Об этом RZN.info сообщили в АО «Газпром газораспределение Рязанская область» ответе на запрос редакции.
Аварийная бригада компании обнаружила в доме № 8 на улице Окской в Коростове Рязанского района самовольно установленную газовую плиту. Кроме того, в здании не было вентиляционной системы.
В момент взрыва сетевой газ отключался для проведения ремонтных работ, поэтому владельцы дома самостоятельно подключили плиту к сжиженному баллону. «Именно это могло привести к утечке газа», — говорится в ответе.
Также аварийная бригада обнаружила, что в доме были перекрыты краны сетевого газа.
«Учитывая вышеизложенное, АО „Газпром газораспределение Рязанская область“ не связывает указанный факт взрыва с временным прекращением подачи газа в Коростове», — отмечается в ответе. Всю информацию компания отправила в надзорные органы.
Напомним, в Коростове
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