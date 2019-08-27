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11:36, 27 августа 2019 697
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Взрыв газа в Коростове произошел из-за самовольной установки плиты

Взрыв газа в Коростове произошел из-за самовольной установки плиты

Взрыв газа в Коростове произошел из-за самовольной установки плиты. Об этом RZN.info сообщили в АО «Газпром газораспределение Рязанская область» ответе на запрос редакции.

Аварийная бригада компании обнаружила в доме № 8 на улице Окской в Коростове Рязанского района самовольно установленную газовую плиту. Кроме того, в здании не было вентиляционной системы.

В момент взрыва сетевой газ отключался для проведения ремонтных работ, поэтому владельцы дома самостоятельно подключили плиту к сжиженному баллону. «Именно это могло привести к утечке газа», — говорится в ответе.

Также аварийная бригада обнаружила, что в доме были перекрыты краны сетевого газа.

«Учитывая вышеизложенное, АО „Газпром газораспределение Рязанская область“ не связывает указанный факт взрыва с временным прекращением подачи газа в Коростове», — отмечается в ответе. Всю информацию компания отправила в надзорные органы.

Напомним, в Коростове отключали газ с 5 августа и планировали включить 10 августа. 8 августа в поселке взорвался частный дом, у которого снесло крышу и выбило окна и двери. Прокуратура проводит проверку.


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