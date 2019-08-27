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12:13, 27 августа 2019 88
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Все калужские школы готовы к учебному году — глава областного минобразования

Все калужские школы готовы к учебному году — глава областного минобразования

Фото: Pixabay.com

Все 346 калужских школ готовы к учебному году. В них будут учиться более 110 тысяч детей, 12 тысяч из которых — первоклассники. Об этом на пресс-конференции во вторник, 27 августа, заявил координатор партийного проекта «Новая школа», министр образования и науки области Александр Аникеев, сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Аникеев рассказал, что летом отремонтировали 75 крупных школ. В рамках нацпроекта «Образование» на Правобережье в Калуге и в Обнинске построили две школы.

Область закупила 26 школьных автобусов, продлила несколько действующих и добавила новые маршруты.

По словам министра, гимназии № 24 в Калуге, обнинских гимназии и физико-технической школе присволили статус базовых школ РАН

«Эти школы будут находиться в сфере влияния, помощи, поддержки Российской Академии Наук», — пояснил он.

Глава регионального минобразования добавил, что до конца года сдадут пять детсадов. К 2021 году в регионе появится еще две тысячи мест для детей младше трех лет.


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