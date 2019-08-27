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Фото: Pixabay.com
Все 346 калужских школ готовы к учебному году. В них будут учиться более 110 тысяч детей, 12 тысяч из которых — первоклассники. Об этом на пресс-конференции во вторник, 27 августа, заявил координатор партийного проекта «Новая школа», министр образования и науки области Александр Аникеев,
Аникеев рассказал, что летом отремонтировали 75 крупных школ. В рамках нацпроекта «Образование» на Правобережье в Калуге и в Обнинске построили две школы.
Область закупила 26 школьных автобусов, продлила несколько действующих и добавила новые маршруты.
По словам министра, гимназии № 24 в Калуге, обнинских гимназии и физико-технической школе присволили статус базовых школ РАН
«Эти школы будут находиться в сфере влияния, помощи, поддержки Российской Академии Наук», — пояснил он.
Глава регионального минобразования добавил, что до конца года сдадут пять детсадов. К 2021 году в регионе появится еще две тысячи мест для детей младше трех лет.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.