Водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн

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В 2020 году Минкомсвязи планирует в тестовом режиме запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД. Об этом пишут «
Сервис позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн без визита в Госавтоинспекцию. Его запустят на
Дистанционно можно будет вернуть деньги за штраф, назначенный неправомерно, а также обратиться к оператором парковок.
Для использования услуги необходимо будет согласиться на получение электронных заказных писем, в которых будут указывать подробности произошедшего и фотографии нарушения.
Чтобы обжаловать штрафы, россияне смогут прикрепить документы, подтверждающие неправомерность наказания.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.