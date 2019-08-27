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9:19, 27 августа 2019 518
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Водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн

Водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн

В 2020 году Минкомсвязи планирует в тестовом режиме запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД. Об этом пишут «Известия».

Сервис позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн без визита в Госавтоинспекцию. Его запустят на сайте госуслуг.

Дистанционно можно будет вернуть деньги за штраф, назначенный неправомерно, а также обратиться к оператором парковок.

Для использования услуги необходимо будет согласиться на получение электронных заказных писем, в которых будут указывать подробности произошедшего и фотографии нарушения.

Чтобы обжаловать штрафы, россияне смогут прикрепить документы, подтверждающие неправомерность наказания.


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