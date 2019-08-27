Владимирские полицейские нашли пропавшую машину в кювете вместе с угонщиком

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Фото: Pixabay.com
Владимирские полицейские пропавшую машину в кювете вместе с угонщиком. Об этом
22-летний житель Юрьев-Польского района пил спиртное вместе с хозяином машины. Когда последний уснул, злоумышленник решил покататься. По пути он попал в ДТП.
На владимирца завели уголовное дело по статье 166 УК («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»).
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