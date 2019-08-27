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В Тамбовской области «ГАЗ» врезался в поезд. Пострадали два человека,
Авария произошла в понедельник, 26 августа, в 10:15 на железнодорожном переезде в поселке Вяжли Моршанского района. Машина выехала на «красный» и столкнулась с локомотивом. В больницу попали водитель 1961 года рождения и пассажир 1958 года рождения.
Фото тамбовского УМВД
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