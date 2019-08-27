В тамбовском селе «Киа» врезалась в дерево и улетела в кювет

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В тамбовском селе Староюрьево Kia Spectra врезалась в дерево и улетела в кювет. Об этом
Авария произошла в понедельник, 26 августа, в 6:07 у дома №3 на улице Советской. На месте погиб пассажир 1987 года рождения. Водителя 1986 года рождения госпитализировали.
Фото тамбовского УМВД
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэрия настаивает, что не купила 13 квартир сиротам из-за их плохого качества
|
cледующая новость →В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.