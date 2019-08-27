В Старожилове пьяный мужчина на легковушке столкнулся с «Нивой»

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В понедельник, 26 августа, в Старожилове пьяный водитель легковушки столкнулся с «Нивой». Об этом сообщил
Авария произошла около 11:55 вблизи дома №1 «А» по улице Денисова.
48-летний местный житель на KIA Rio, по предварительной информации, столкнулся с «Нивой», за рулем которой находился 56-летний житель Рязани.
Водитель легковушки оказался пьян. Концентрация алкоголя составила 1,265 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Как видно на фото, автомобили получили механические повреждения.
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