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11:48, 27 августа 2019 254
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В Старожилове пьяный мужчина на легковушке столкнулся с «Нивой»

В Старожилове пьяный мужчина на легковушке столкнулся с «Нивой»

В понедельник, 26 августа, в Старожилове пьяный водитель легковушки столкнулся с «Нивой». Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Авария произошла около 11:55 вблизи дома №1 «А» по улице Денисова.

48-летний местный житель на KIA Rio, по предварительной информации, столкнулся с «Нивой», за рулем которой находился 56-летний житель Рязани.

Водитель легковушки оказался пьян. Концентрация алкоголя составила 1,265 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как видно на фото, автомобили получили механические повреждения.


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