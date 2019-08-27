В Липецкой области сбили пенсионерку на велосипеде

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В Лев-Тостовском районе Липецкой области сбили пенсионерку на велосипеде. Об этом
Авария произошла в понедельник, 26 августа, в 18:30 на дороге Лев Толстой- Данков. Предварительно, 42-летний водитель «ВАЗ- 2114» не выбрал безопасную скорость и наехал на 62-летнюю велосипедистку.
Пострадавшую госпитализировали.
Фото липецкого УМВД
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