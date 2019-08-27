В Котовске арт-фестиваль «Вместе ярче» завершит пиротехническое шоу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В субботу, 31 августа, Котовске четвертый арт-фестиваль «Вместе ярче» завершит пиротехническое шоу. Об этом
Фестиваль организуют на центральной городской площади. На полусотне площадок гостям предложат расписать имбирные пряники, составить цветочные композиции, поиграть на барабанах, заняться аэродизайном.
На фестивале выступят кавер-группа FM Music Band и участник проекта «Песни» на «ТНТ» Сережа Драгни.
Начало в 16:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский офис Промсвязьбанка организовал деловой завтрак
|
cледующая новость →В Рязани продавец шин лишился товара из-за долгов по алиментам
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».