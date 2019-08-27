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17:10, 27 августа 2019 156
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В Котовске арт-фестиваль «Вместе ярче» завершит пиротехническое шоу

В Котовске арт-фестиваль «Вместе ярче» завершит пиротехническое шоу

Фото: Pixabay.com

В субботу, 31 августа, Котовске четвертый арт-фестиваль «Вместе ярче» завершит пиротехническое шоу. Об этом сообщил сайт администрации Тамбовской области.

Фестиваль организуют на центральной городской площади. На полусотне площадок гостям предложат расписать имбирные пряники, составить цветочные композиции, поиграть на барабанах, заняться аэродизайном.

На фестивале выступят кавер-группа FM Music Band и участник проекта «Песни» на «ТНТ» Сережа Драгни.

Начало в 16:00.


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