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11:36, 27 августа 2019 332
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В Борках 13-летний скутерист врезался в ассенизатор

В Борках 13-летний скутерист врезался в ассенизатор

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 26 августа, 13-летний рязанец на скутере столкнулся с ассенизатором. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 14:10 около дома №66 по улице 9-й район в Борках.

По предварительной информации, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в остановившийся ассенизатор. За его рулем был 46-летний рязанец.

Подросток получил травмы, с которыми его доставили в медучреждение.

Полиция выясняет, как ребенок получил доступ к управлению транспортным средством.


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