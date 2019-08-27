В Борках 13-летний скутерист врезался в ассенизатор

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 26 августа, 13-летний рязанец на скутере столкнулся с ассенизатором. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 14:10 около дома №66 по улице 9-й район в Борках.
По предварительной информации, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в остановившийся ассенизатор. За его рулем был 46-летний рязанец.
Подросток получил травмы, с которыми его доставили в медучреждение.
Полиция выясняет, как ребенок получил доступ к управлению транспортным средством.
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