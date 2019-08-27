В аэропортах России появится система распознавания лиц

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В крупных аэропортах России начали тестировать систему распознавания лиц, в том числе технологию FindFace компании NtechLab и других разработчиков. Внедрение может занять до полутора лет, передает
Сейчас компания ведет переговоры по внедрению технологии. Названия аэропортов, с которыми идет обсуждение, не называются.
«Если говорить о крупных аэропортах России, можно так аккуратно сказать, я думаю, что до конца 2019 года — начала 2020 года будут уже известны результаты пилотных проектов и мы сможем что-то публично сказать», — отметил Минин.
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