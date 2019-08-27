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11:04, 27 августа 2019 129
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В аэропортах России появится система распознавания лиц

В аэропортах России появится система распознавания лиц

В крупных аэропортах России начали тестировать систему распознавания лиц, в том числе технологию FindFace компании NtechLab и других разработчиков. Внедрение может занять до полутора лет, передает ТАСС со ссылкой на генерального директора NtechLab Александра Минина.

Сейчас компания ведет переговоры по внедрению технологии. Названия аэропортов, с которыми идет обсуждение, не называются.

«Если говорить о крупных аэропортах России, можно так аккуратно сказать, я думаю, что до конца 2019 года — начала 2020 года будут уже известны результаты пилотных проектов и мы сможем что-то публично сказать», — отметил Минин.


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