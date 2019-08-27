Тамбовский митрополит осмотрел строящийся храм в Котовске

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Владыка Феодосий осмотрел в Котовске строящийся храм Рождества Христова. Об этом
На стройплощадке митрополит Тамбовский и Рассказовский обсудил с местными чиновниками и священником «рабочие вопросы и планы на будущее».
Ранее митрополит
Фото с сайта тамбовской митрополии
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ аэропортах России появится система распознавания лиц
|
cледующая новость →Мэрия настаивает, что не купила 13 квартир рязанским сиротам из-за их плохого качества
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.