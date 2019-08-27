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12:28, 27 августа 2019 168
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Snapchat впервые оказался в пятерке самых популярных соцсетей в России

Snapchat впервые оказался в пятерке самых популярных соцсетей в России

Snapchat впервые оказался в пятерке самых популярных соцсетей в России. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую компанию MediaScope.

За последние шесть месяцев российская аудитория Snapchat выросла вдвое. К июню 2019 года в нем зарегистрировались 3,2 миллиона россиян.

Самой популярной соцсетью в России остается «ВКонтакте». За ней идут Instagram, Одноклассники и Facebook.

Ранее пятое место рейтинга занимал «Мой мир».

Справка

Snapchat — американская социальная сеть, создатели которой первыми ввели придумал формат сторис — публикаций фото и видео, которые исчезают спустя время. В США соцсеть наиболее популярна у подростков от 12 до 17 лет. Молодые люди ей пользуются больше, чем Instagram и Facebook.

Отличительной особенностью сервиса являются «маски» и фильтры, которые накладываются на фото пользователей.


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