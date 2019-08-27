Синоптики рассказали о летней погоде в Москве осенью

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В первые дни осени в столичном регионе ожидается летняя погода. Об этом сообщает агентство городских новостей «
Он отметил, что в субботу, 31 августа, ожидается +19, +24 градуса и переменная облачность, без осадков.
В воскресенье, 1 сентября, будет +21, +26 градусов. Осадки маловероятны, возможен слабый ветер.
«В ближайшие дни сохраняется влияние антициклона и давление будет достаточно высоким, поэтому будет комфортная погода. 2 сентября по предварительным оценкам тоже хорошая погода, лето продолжается, пока осадков не видно из-за антициклона, наиболее вероятно, что будет сухо», — сказал Киктев.
Ранее синоптики
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ ночь на среду в Рязанской области похолодает до +4 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Калужский депутат на свои деньги построил детскую площадку в отдаленной деревне
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.