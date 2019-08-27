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16:02, 27 августа 2019 333
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Синоптики рассказали о летней погоде в Москве осенью

Синоптики рассказали о летней погоде в Москве осенью

В первые дни осени в столичном регионе ожидается летняя погода. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на замиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Он отметил, что в субботу, 31 августа, ожидается +19, +24 градуса и переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 1 сентября, будет +21, +26 градусов. Осадки маловероятны, возможен слабый ветер.

«В ближайшие дни сохраняется влияние антициклона и давление будет достаточно высоким, поэтому будет комфортная погода. 2 сентября по предварительным оценкам тоже хорошая погода, лето продолжается, пока осадков не видно из-за антициклона, наиболее вероятно, что будет сухо», — сказал Киктев.

Ранее синоптики сообщили, что в конце августа в столицу придут первые заморозки.


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