Полицейские из Анапы пойдут под суд за принуждение к сексу семнадцатилетней девушки

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Полицейских из Анапы заподозрили в принуждении к сексу семнадцатилетней спортсменки. Об этом сообщило РИА
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево полицейские застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Как написал автор публикации, парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних и принудили к сексу.
Пострадавшая — волейболистка, впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.
В понедельник, 26 августа, следком по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера) в отношении двух сотрудников ППС в Анапе. Региональный УМВД сообщил об увольнении сотрудников.
Если вину полицейских докажут, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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