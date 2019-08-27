Около школы в Людинове посадят «Лес Победы»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Осенью около школы №6 в Людинове посадят «Лес Победы». Об этом
Школа носит звание Героя Советского Союза Алексея Свертилова. В ней более 20 лет существует поисковый отряд, который занимается перезахоронением останков солдат и офицеров, погибших в Каужской области во время Великой Отечественной войны.
«Думаю, акция „Посади свое дерево Победы!“ станет еще одним важным аспектом патриотического воспитания ребят», — отметил депутат Заксобрания Андрей Петров. Он вместе с еще один членом облпарламента Александром Гречаниновым и главой дминистрации Даниилом Аганичевым будет контролировать акцию.
Глава района Любовь Гончарова уточнила, что в каждом сельском поселении выбрали места для «Деревьев Победы». В деревне Войлово уже обустроили сквер к 75-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
Депутаты районного собрания решили облагородить территорию и посадить аллею каштанов у поймы Нижнего озера микрорайона Сукремль.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ среду в «Подвале» откроется выставка рязанского путешественника
|
cледующая новость →Перед началом учебного года Росгвардия нашла нарушения в рязанских школах
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.