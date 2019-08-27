Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:27, 27 августа 2019 108
 0    0

Около школы в Людинове посадят «Лес Победы»

Около школы в Людинове посадят «Лес Победы»

Фото: Pixabay.com

Осенью около школы №6 в Людинове посадят «Лес Победы». Об этом сообщил сайт калужского Заксобрания.

Школа носит звание Героя Советского Союза Алексея Свертилова. В ней более 20 лет существует поисковый отряд, который занимается перезахоронением останков солдат и офицеров, погибших в Каужской области во время Великой Отечественной войны.

«Думаю, акция „Посади свое дерево Победы!“ станет еще одним важным аспектом патриотического воспитания ребят», — отметил депутат Заксобрания Андрей Петров. Он вместе с еще один членом облпарламента Александром Гречаниновым и главой дминистрации Даниилом Аганичевым будет контролировать акцию.

Глава района Любовь Гончарова уточнила, что в каждом сельском поселении выбрали места для «Деревьев Победы». В деревне Войлово уже обустроили сквер к 75-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Депутаты районного собрания решили облагородить территорию и посадить аллею каштанов у поймы Нижнего озера микрорайона Сукремль.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающимся райцентре становится все более привлекательным

Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающимся райцентре становится все более привлекательным

О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 619
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 596
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 445
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 301
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 678
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум