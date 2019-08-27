Назван самый популярный российский фильм XXI века

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Самым популярным российским фильмом XXI века стал «Легенда №17». Об этом сообщил
«Аналитики изучили российские фильмы и выявили те, которым зрители поставили наибольшее количество оценок. Абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм — спортивная драма „Легенда №17“ с Данилой Козловским», — говорится в сообщении.
У молодых зрителей от 18 до 24 лет в списке популярных картин превалируют комедии и экшн-фильмы, а в рейтинге у зрителей в возрасте 25-34 лет можно обнаружить больше социально-философских драм и военных фильмов, таких как «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого.
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