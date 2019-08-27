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14:53, 27 августа 2019 147
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Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.

«С учетом фактических данных пересмотрен прогноз по темпу роста доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемых ранее», — сказал министр.

По словам Орешкина, в 2021 году рост показателя составит 2,2%, в 2022 году он увеличится на 2,3%, в 2023 году — на 2,3%, а в 2024 году — на 2,4%.


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