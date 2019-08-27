Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

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Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения России. Об этом сообщило РИА
«С учетом фактических данных пересмотрен прогноз по темпу роста доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемых ранее», — сказал министр.
По словам Орешкина, в 2021 году рост показателя составит 2,2%, в 2022 году он увеличится на 2,3%, в 2023 году — на 2,3%, а в 2024 году — на 2,4%.
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