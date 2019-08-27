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11:24, 27 августа 2019 199
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Калужской семье с пятью детьми выделили деньги на покупку коровы 1

Калужской семье с пятью детьми выделили деньги на покупку коровы

Фото: Pixabay.com

Калужской семье с пятью детьми выделили деньги на покупку коровы. Об этом сообщил сайт Заксобрания региона.

Семья Савка из деревни Верхнее Гульцово Думиничского района получила 65 тысяч рублей. Многодетная мать отметила, что это стало «серьезным подспорьем».

«Все мы очень любим молоко и молочные продукты, так что излишков практически не бывает — все потребляем сами», — отметила женщина и поблагодарила депутатов за «полезный закон».

Напомним, региональный закон «О государственной социальной помощи в Калужской области на основании социального контракта» действует с 2018 года. Помощь для ведения подсобного хозяйства (ее максимальный размер — 65 тысяч рублей) раз в пять лет могут получить малоимущие семьи, малоимущие одинокие граждане со среднедушевым доходом ниже установленного в области прожиточного минимума.


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