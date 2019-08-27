Калужский депутат на свои деньги построил детскую площадку в отдаленной деревне

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Депутат калужского Заксобрания Михаил Дмитриков на свои деньги построил детскую площадку в Плюскове Дзержинского района. Эта деревня удалена от райцентра, и, как
Дмитриков купил оборудование и песок. Он также оплатил работу специалистов, которые установили площадку.
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