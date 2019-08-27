RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Калужанин обворовал секс-шоп и пекарню. Об этом
Оперативники задержали 46-летнего мужчину. Его подозревают в пяти кражах, в том числе из стоматологического центра, пекарни и секс-шопа. Ущерб устанавливают.
На горожанина завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Решается вопрос об его аресте.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТулячке вынесли приговор за убийство любовника
|
cледующая новость →С начала года в Рязанской области выявили 6300 случаев заболеваний
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.