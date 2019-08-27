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Фото: Pixabay.com
Глава администрации одного из липецких сельских поселений попался на махинациях с землей. Об
По указаниям обвиняемого работники администрации выдавали выписки с ложными сведениями о наличии у граждан земельных участков на праве постоянного пользования. Это позволило последним купить землю. Ущерб превысил миллион рублей.
На главу администрации завели уголовное дело части 2 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Его обвиняют в четырех эпизодах.
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