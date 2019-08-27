ГИБДД не станет штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

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ГИБДД по Севастополю не станет штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема. Об этом сообщил интернет-портал
Как уточнили в управлении ГИБДД, правила дорожного движения «не распространяются на протокольные мероприятия, поскольку во время их проведения дорожное движение полностью запрещается».
Ранее Максим Чихунов написал заявления в Госавтоинспекцию и Генпрокуратуру после того, как Владимир Путин 10 августа во время байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе проехал на мотоцикле «Урал» без шлема.
Фото: кадр из видео пользователя Instagram
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