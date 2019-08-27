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Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads. Об этом пишет
Мессенджер позволит обмениваться сообщениями, фото и видео с «ближайшими друзьями» в Instagram. Также пользователи смогут автоматически делиться информацией о местоположении, скорости передвижения и уровне заряда устройства.
Отмечается, что мессенджер будет похож на существующий Instagram — Direct. Сроки запуска приложения пока неизвестны.
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