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14:50, 27 августа 2019 123
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Двое подростков украли у липчанина ворота и дверь

Двое подростков украли у липчанина ворота и дверь

Фото: Pixabay.com

Двое подростков украли у липчанина ворота и дверь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Юноши возвращались с речки на мотоцикле и заметили в селе Богородицкое открытый гараж. Они сняли с петель металлические дверь и ворота. Краденное злоумышленники продали одному из местных жителей.

На подростков завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК («Кража»).


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