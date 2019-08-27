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Фото: Pixabay.com
Двое подростков украли у липчанина ворота и дверь. Об этом
Юноши возвращались с речки на мотоцикле и заметили в селе Богородицкое открытый гараж. Они сняли с петель металлические дверь и ворота. Краденное злоумышленники продали одному из местных жителей.
На подростков завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК («Кража»).
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