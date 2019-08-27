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Фото: Pixabay.com
Двое липчан избили и ограбили мужчину. Один из злоумышленников — подросток,
Следователи установили, что после драки юноша украл телефон и перевел деньги с банковской карты потрепевшего. Второй обвиняемый забрал две карты и также списал деньги со счета жертвы.
На липчан завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111, части 1 статьи 161, пункту «г» части 3 статьи 158, части 2 статьи 159.3 УК. Его передали в суд.
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