Две калужские деревни осветили почти за 400 тысяч рублей

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Фото: Pixabay.com
Калужские деревни Авдотьино и Желудовка осветили почти за 372 тысячи рублей. Местные жители собрали 5,8% от этой суммы, остальные деньги выделили из бюджетов поселения и района в рамках проекта «Светлые улицы села»,
В деревне Авдотьино протянули 450 метров провода и установили одиннадцать фонарей, в Желудовке — 670 метров провода и семь фонарей.
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