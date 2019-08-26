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Фото: Издательство «Пресса»
Жителям Захарова показали технику средневекового боя. В субботу, 24 августа, они отметили 365-летние села и 90-летие района, сообщило издательство «
Историческую площадку устроил клуб «Белый кречет» из Константинова. Его члены представили облегченные доспехи варягов, русских и татарских воинов, а также мечи, топоры, булавы и дубины, кистени и луки. Сельчанам рассказали об особенностях вооружении пеших и конных воинов.
Руководитель клуба Александр Блинов пояснил, что сам делает кожаные доспехи и щиты. Ему помогает молодежь из Рыбного, которая учится историческому фехтованию.
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