Жители Ворошиловки пожаловались на разбитую дорогу. Видео

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Жители Ворошиловки несколько лет добиваются ремонта дороги. Они вновь пожаловались на ямы и разбитый асфальт, сообщила
Как отметила председатель поселкового совета Лидия Балакина, в Ворошиловке уже полвека не ремонтировали тротуарные тропинки и асфальт на улице Старореченской.
Местные жители регулярно получают там травмы, а автомобили — повреждения. В местном автосервисе рассказали, что каждый день к ним приезжают 2-3 машины, которые пострадали на этой дороге.
Отметим, что к ремонту улицы Старореченской
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