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За выходные на рязанских ярмарках продали тонну меда. В субботу, 24 августа, на 330 местах торговали 220 местных производителей, сообщил
Всего на ярмарках купили:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 31 августа, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».
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