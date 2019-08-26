За неделю в Рязани изъяли почти 300 литров алкоголя, который продавали незаконно

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С 19 по 25 в Рязани изъяли 284 литра алкоголя, который продавали незаконно. Об этом сообщила
Алкоголь изъяли во время проверки нестационарных торговых объектов города, в которых запрещено продавать спиртное.
На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, по которой грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей.
В горадминистрацию направили письма для расторжения договора на размещение торгового объекта, среди которых собственник палатки на остановке общественного транспорта «Улица Циолковского».
Рейды продолжаются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские следователи проведут проверку после обнаружения трупов на пожаре
|
cледующая новость →В конце августа в столицу придут первые заморозки — синоптики
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».