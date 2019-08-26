Во Владимирской области пьяный водитель «десятки» задел две легковушки и врезался в забор

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В деревне Аксенцево Камешковского района пьяный водитель врезался в забор. Фотографии произошедшего появились в
По словам местных жителей, авария произошла в субботу, 24 августа.
По данным «
Очевидцы рассказали, что водитель «десятки» ехал по дороге с большой скоростью. Полиция начала проверку.
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