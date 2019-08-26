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16:48, 26 августа 2019 64
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Во Владимирской области «Ока» улетела в кювет и перевернулась

Во Владимирской области «Ока» улетела в кювет и перевернулась

Фото: Ru.wikipedia.org

Во Владимирской области «Ока» улетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в воскресенье, 25 августа, на 34 километре трассы Сенинские Дворики-Ковров-Шуя.

В результате аварии пассажирп «ВАЗ-11113» с диагнозом «тупая травма живота» отправили на лечение.


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