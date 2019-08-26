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13:58, 26 августа 2019 211
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Во Владимирской области мошенник украл шесть квартир под предлогом займов

Во Владимирской области мошенник украл шесть квартир под предлогом займов

Во Владимирской области мошенник украл шесть квартир под предлогом займов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 2016 году несколько сообщников разместили в региональных СМИ объявления о выдаче займов под залог недвижимости. Мошенникам удалось украсть квартиры более чем на шесть миллионов рублей. В полиции уточнили, что с местными жителями, которые обращались за кредитом, заключался договор купли-продажи. Злоумышленник говорил, что это временно, и после возвращения долга квартиру вернут.

" В дальнейшем большая часть недвижимости продавалась третьим лицам. Также сообщники под предлогом оформления документов для ипотеки убеждали продавцов подписывать договор купли-продажи без передачи денег. После этого переход права собственности регистрировали в порядке гражданского судопроизводства", — говорится в сообщении.

Всего следователи установили шесть эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых превысил шесть миллионов рублей, 2,5 из них возместили.

Фигуранта заключили под домашний арест. В отношении его сообщников возбуждено уголовное дело.


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