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Во Владимирской области мошенник украл шесть квартир под предлогом займов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В 2016 году несколько сообщников разместили в региональных СМИ объявления о выдаче займов под залог недвижимости. Мошенникам удалось украсть квартиры более чем на шесть миллионов рублей. В полиции уточнили, что с местными жителями, которые обращались за кредитом, заключался договор купли-продажи. Злоумышленник говорил, что это временно, и после возвращения долга квартиру вернут.
" В дальнейшем большая часть недвижимости продавалась третьим лицам. Также сообщники под предлогом оформления документов для ипотеки убеждали продавцов подписывать договор купли-продажи без передачи денег. После этого переход права собственности регистрировали в порядке гражданского судопроизводства", — говорится в сообщении.
Всего следователи установили шесть эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых превысил шесть миллионов рублей, 2,5 из них возместили.
Фигуранта заключили под домашний арест. В отношении его сообщников возбуждено уголовное дело.
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