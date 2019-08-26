Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:23, 26 августа 2019 401
 0    0

Виновник смертельного ДТП на трассе Рязань-Ряжск ехал без «прав»

Виновник смертельного ДТП на трассе Рязань-Ряжск ехал без «прав»

Фото: УМВД по Рязанской области

У 45-летнего мужчины, устроившего смертельное ДТП на трассе Рязань-Ряжск, нет «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 25 августа, в 11:25 на 24-м километре дороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Рязанском районе.

Мужчина на «семерке» ехал из Рязани в сторону Ряжска, не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого был 49-летний житель Рязанской области.

После этого «КамАЗ» столкнулся с Renault Espace, которым управлял 40-летний житель Владимирской области.

В ДТП погибла 48-летняя пассажирка «семерки». Водители «семерки» и Renault, а также три пассажира последнего автомобиля в возрасте 30-и, четырех и восьми лет обращались в больницу.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее с места аварии появилось видео.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 422
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 546
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 389
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 197
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 626
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Форум