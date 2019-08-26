Виновник смертельного ДТП на трассе Рязань-Ряжск ехал без «прав»

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Фото: УМВД по Рязанской области
У 45-летнего мужчины, устроившего смертельное ДТП на трассе Рязань-Ряжск, нет «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП
Мужчина на «семерке» ехал из Рязани в сторону Ряжска, не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого был 49-летний житель Рязанской области.
После этого «КамАЗ» столкнулся с Renault Espace, которым управлял 40-летний житель Владимирской области.
В ДТП
Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее с места аварии
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