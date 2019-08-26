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В Туле молодого человека задержали за поджог мусорных контейнеров в Веневском районе, сообщила
По предварительным данным, 18-летний житель соседнего региона, гостивший на территории района, из хулиганских побуждений поджег мусор, из-за чего контейнеры оказались повреждены.
Полицейские задержали злоумышленника. Он признался в содеянном.
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