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13:34, 26 августа 2019 73
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В тульской колонии митрополит Алексий освятил купола нового храма

В тульской колонии митрополит Алексий освятил купола нового храма

В исправительной колонии №1 в Тульской области митрополит Тульский и Ефремовский Алексий освятил купола новой церкви, сообщил сайт епархии.

На мероприятии присутствовали врио начальника УФСИН по Тульской области полковник внутренней службы Сергей Фирсов и начальник колонии полковник внутренней службы Дмитрий Жданов.

По завершении богослужения владыка Алексий окропил святой водой членов православной общины в честь преподобного Максима Исповедника и поздравил с предстоящим престольным праздником храма.

фото Александра Морозова


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