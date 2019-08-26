В тульской колонии митрополит Алексий освятил купола нового храма

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В исправительной колонии №1 в Тульской области митрополит Тульский и Ефремовский Алексий освятил купола новой церкви, сообщил
На мероприятии присутствовали врио начальника УФСИН по Тульской области полковник внутренней службы Сергей Фирсов и начальник колонии полковник внутренней службы Дмитрий Жданов.
По завершении богослужения владыка Алексий окропил святой водой членов православной общины в честь преподобного Максима Исповедника и поздравил с предстоящим престольным праздником храма.
фото Александра Морозова
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