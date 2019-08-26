В Тамбовской области рабочий зарезал своего нанимателя из Москвы

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В воскресенье, 25 августа в поселке Мучкапский нашли тело 41-летнего жителя Московской области с признаками насильственной смерти, сообщил
По версии следствия, потерпевший весной текущего года купил дачу в поселке. В свободное от основной работы время мужчина приезжал туда для ремонта. После того, как потерпевший во время последнего отъезда перестал выходить на связь, близкие попросили родственников, проживающих в Тамбовской области, съездить к нему. Они и обнаружили в сарае на территории дома тело с ножевыми ранениями в области грудной клети и шеи.
Следователи установили и задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. Он трудился у жителя Москвы и выполнял строительно-отделочные работы.
Расследование уголовного дела продолжается.
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