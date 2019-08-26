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Утром в понедельник, 26 августа в Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин. В феврале моряк отпраздновал свой 105-й День рождения, пишут «
Справка
Юлий Ксюнин родился в Томске 10 февраля 1914 года. В 1939 году окончил Высшее военно-морское училище имени Дзержинского и начал трудиться инженером-механиком подводных лодок на Тихоокеанском флоте. Служил в районе Владивостока.
Во время ВОВ был переведен в учебный отряд подводного плавания помощником начальника учебного отделения. Непосредственно в боях Юлию Ксюнину довелось участвовать во время войны с Японией.
С 1960 года ветеран жил в Тамбове. Преподавал в высших и средних профессиональных учебных заведениях, вел активную общественную работу в ветеранских организациях.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».
Фото ГТРК Тамбов
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