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10:56, 26 августа 2019 189
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В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин

В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин

Утром в понедельник, 26 августа в Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин. В феврале моряк отпраздновал свой 105-й День рождения, пишут «Вести.Тамбов».

Справка

Юлий Ксюнин родился в Томске 10 февраля 1914 года. В 1939 году окончил Высшее военно-морское училище имени Дзержинского и начал трудиться инженером-механиком подводных лодок на Тихоокеанском флоте. Служил в районе Владивостока.

Во время ВОВ был переведен в учебный отряд подводного плавания помощником начальника учебного отделения. Непосредственно в боях Юлию Ксюнину довелось участвовать во время войны с Японией.

С 1960 года ветеран жил в Тамбове. Преподавал в высших и средних профессиональных учебных заведениях, вел активную общественную работу в ветеранских организациях.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Фото ГТРК Тамбов


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