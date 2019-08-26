В сквере Чумаковой вандалы спилили крону ивы и сожгли можжевельник

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Фото: Администрация Рязани
В минувшие выходные в сквере Чумаковой на Первомайском проспекте спилили крону дерева и сожгли кустарник. От вандалов пострадали извилистая ива и казацкий можжевельник, сообщили в администрации Рязани.
Сотрудники «Дирекции благоустройства города» напишут заявление в полицию. Специалисты подсчитывают ущерб.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.