В Северодвинске после взрыва на военном полигоне нашли радиоактивные изотопы

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В Северодвинске после
Отмечается, что радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (время полураспада T½ — 9,3 часов), 139Ba (T½=83 минуты), 140Ba (T½=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T½=40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы.
В данный момент радиационная обстановка в норме. Ранее Росгидромет обнаружил радиоактивные благородные газы в пробах воздуха в этом районе.
Предполагается, что они стали причиной повышения радиоактивного фона в день аварии, 8 августа.
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