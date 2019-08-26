Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:31, 26 августа 2019 188
 0    0

В Северодвинске после взрыва на военном полигоне нашли радиоактивные изотопы

В Северодвинске после взрыва на военном полигоне нашли радиоактивные изотопы

В Северодвинске после взрыва на военном полигоне нашли радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Росгидромет.

Отмечается, что радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (время полураспада T½ — 9,3 часов), 139Ba (T½=83 минуты), 140Ba (T½=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T½=40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы.

В данный момент радиационная обстановка в норме. Ранее Росгидромет обнаружил радиоактивные благородные газы в пробах воздуха в этом районе.

Предполагается, что они стали причиной повышения радиоактивного фона в день аварии, 8 августа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 442
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 548
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 392
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 205
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 626
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Форум