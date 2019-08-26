В Оке под Рязанью утонул мужчина

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В четверг, 22 августа, под Рязанью утонул мужчина. Об этом сообщила
Тело подняли из реки в населенном пункте Костино Рыбновского района.
На место происшествия выезжали два спасателя, в работах участвовала одна единица техники.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.