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14:31, 26 августа 2019 309
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В Оке под Рязанью утонул мужчина

В Оке под Рязанью утонул мужчина

В четверг, 22 августа, под Рязанью утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Тело подняли из реки в населенном пункте Костино Рыбновского района.

На место происшествия выезжали два спасателя, в работах участвовала одна единица техники.


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