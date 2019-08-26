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16:22, 26 августа 2019 247
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В мэрии обсудили модернизацию городского хозяйства

В мэрии обсудили модернизацию городского хозяйства

Фото: Администрация Рязани

В городской администрации прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы модернизации сфер городского хозяйства. Об этом сообщил сайт мэрии.

Участники совещания обсудили внедрение новых технологий для нужд электросетевого хозяйства и ЖКХ, создание интеллектуальных энергетических систем и внедрение автоматизированных систем управления хозяйством на основе концепций «умный город» и «безопасный город».

На встрече представили проект, позволяющий внедрить сбор и анализ актуальных данных о состоянии окружающей среды и мониторинга состояния экологически опасных объектов. Еще один проект касался автоматизированной информационной системы контроля выполнения регламентов в сфере ЖКХ.

Отмечается, что источниками финансирования проектов могут стать частные инвестиции, а также участие в федеральной программе по формированию комфортной городской среды.

Вопросы и предложения, которые обсудили на встрече, рассмотрят в горадминистрации.


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