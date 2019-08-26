В мэрии обсудили модернизацию городского хозяйства

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Фото: Администрация Рязани
В городской администрации прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы модернизации сфер городского хозяйства. Об этом сообщил
Участники совещания обсудили внедрение новых технологий для нужд электросетевого хозяйства и ЖКХ, создание интеллектуальных энергетических систем и внедрение автоматизированных систем управления хозяйством на основе концепций «умный город» и «безопасный город».
На встрече представили проект, позволяющий внедрить сбор и анализ актуальных данных о состоянии окружающей среды и мониторинга состояния экологически опасных объектов. Еще один проект касался автоматизированной информационной системы контроля выполнения регламентов в сфере ЖКХ.
Отмечается, что источниками финансирования проектов могут стать частные инвестиции, а также участие в федеральной программе по формированию комфортной городской среды.
Вопросы и предложения, которые обсудили на встрече, рассмотрят в горадминистрации.
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