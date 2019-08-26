В МЧС назвали текущую площадь лесных пожаров в России

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Текущая площадь лесных пожаров в России составляет 980 гектаров. Об этом сообщил
Всего на территории страны продолжают действовать 122 очага природных пожаров. Насчитывается больше 6,3 тысячи техногенных пожаров.
Как добавили в сообщении, лесопожарная обстановка на Дальнем Востоке и в Сибири стабилизируется.
Угрозы перехода огня на населенные пункты нет, тушение продолжаются. В зоне задымления находятся 11 населенных пунктов.
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