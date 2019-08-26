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15:33, 26 августа 2019 112
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В МЧС назвали текущую площадь лесных пожаров в России

В МЧС назвали текущую площадь лесных пожаров в России

Текущая площадь лесных пожаров в России составляет 980 гектаров. Об этом сообщил сайт МЧС России.

Всего на территории страны продолжают действовать 122 очага природных пожаров. Насчитывается больше 6,3 тысячи техногенных пожаров.

Как добавили в сообщении, лесопожарная обстановка на Дальнем Востоке и в Сибири стабилизируется.

Угрозы перехода огня на населенные пункты нет, тушение продолжаются. В зоне задымления находятся 11 населенных пунктов.


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