В Липецке сдали 17-этажный дом для полицейских

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В Липецке на улице 50 лет НЛМК сдали 17-этажный дом для полицейских. Ключи от квартир получили 132 семьи ветеранов и действующих сотрудников, сообщил
В церемонии приняли участие заместитель главы администрации Илья Тузов и и.о. главы начальника УМВД по Липецкой области Александр Мельниченко.
«Этот дом — часть программы по ликвидации очереди на жилье для сотрудников различных ведомств, — отметил Илья Тузов. — Осталось сделать здесь детскую площадку и выбрать эффективную управляющую компанию».
Дом построили за счет средств федерального бюджета. Его начали строить в 2016 году, но из-за сложностей с подрядчиком здание превратилось в долгострой. По распоряжению врио главы администрации Игоря Артамонова вопросы с документаций решили, в этом году дом достроили и подготовили к сдаче.
Отмечается, что на первом этаже разместили пункт полиции.
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