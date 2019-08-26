Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:00, 26 августа 2019 148
 0    0

В Липецке сдали 17-этажный дом для полицейских

В Липецке сдали 17-этажный дом для полицейских

В Липецке на улице 50 лет НЛМК сдали 17-этажный дом для полицейских. Ключи от квартир получили 132 семьи ветеранов и действующих сотрудников, сообщил сайт горадминистрации.

В церемонии приняли участие заместитель главы администрации Илья Тузов и и.о. главы начальника УМВД по Липецкой области Александр Мельниченко.

«Этот дом — часть программы по ликвидации очереди на жилье для сотрудников различных ведомств, — отметил Илья Тузов. — Осталось сделать здесь детскую площадку и выбрать эффективную управляющую компанию».

Дом построили за счет средств федерального бюджета. Его начали строить в 2016 году, но из-за сложностей с подрядчиком здание превратилось в долгострой. По распоряжению врио главы администрации Игоря Артамонова вопросы с документаций решили, в этом году дом достроили и подготовили к сдаче.

Отмечается, что на первом этаже разместили пункт полиции.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 483
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 556
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 405
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 231
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 633
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Форум